Box Office Italia: i motori di Fast & Furious 8 rombano in vetta alla top ten

Anche in Italia Fast & Furious 8 fa breccia nei cuori del pubblico. L'ottavo capitolo della celebre saga automobilistica capitanata da Vin Diesel è da record in tutto il mondo e nel Bel Paese incassa 6.156.364 euro in 829 sale, con una media per sala di 7.426 euro.

Un pizzico di maglia al centro della commedia Moglie e marito, che si posiziona al secondo posto incassando 799.449 euro (687.505 dei quali nel weekend) con una media per sala di 2.040 euro in 337 sale. Protagonisti del film sono Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak nei panni di Andrea e Sofia. Sposati da dieci anni, in piena crisi, pensano al divorzio. Ma a seguito di un esperimento scientifico di Andrea si ritrovano improvvisamente uno dentro il corpo dell'altra. Letteralmente. Andrea è Sofia e Sofia è Andrea. Senza alcuna scelta se non quella di vivere ognuno l'esistenza e la quotidianità dell'altro. Lei nei panni di lui, geniale neurochirurgo che porta avanti una sperimentazione sul cervello umano, lui nei panni di lei, ambiziosa conduttrice televisiva in ascesa.

Perde due posizioni I Puffi - Viaggio nella foresta segreta, terzo con 610.851 euro che lo portano a un totale di 1.773.511 euro in due settimane. Puffetta e i suoi fratelli attraversano la Foresta Incantata per trovare il favoloso villaggio dei Puffi prima che lo faccia il terribile stregone Gargamella. Lungo il cammino verranno svelati i misteri legati all'origine degli ometti blu. Esistono puffi di altri colori e case organiche di fungo? Perché tra i puffi ci sono 99 maschi e una sola femminuccia?

Altro debutto italiano in quarta posizione con l'esilarante Lasciati andare, nuovo film di Francesco Amato, che vede protagonista Toni Servillo per la prima volta in una commedia, insieme a Verónica Echegui, Carla Signoris e Luca Marinelli. Elia è uno psicanalista, annoiato dalla professione e da un'esistenza in cui tiene tutti a distanza di sicurezza, compresa la sua ex moglie Giovanna. Finché un giorno, a causa di un lieve malore, è costretto a mettersi a dieta e a iscriversi in palestra. Ed è così che nella sua vita irrompe Claudia, una personal trainer eccentrica, con il culto del corpo, nessun timore reverenziale per i cervelloni fuori forma come lui e un'innata capacità di trascinare nei suoi casini chiunque le capiti a tiro. Uno di questi casini si chiama Ettore. Un incasso di 543.470 euro da da 296 sale, con una media per sala di 1.836 euro.

Quinta posizione per La Bella e la Bestia , che raccoglie 482.675 euro nel weekend pasquale arrivando a un totale di 19.813.529 euro.

