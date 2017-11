L'altra faccia del vento: il film di Orson Welles sta per essere completato

Il film mai completato da Orson Welles, L'altra faccia del vento, è sempre più vicino al suo arrivo nelle sale.

I produttori hanno infatti assunto i vincitori del premio Oscar Bob Murawski, per occuparsi del montaggio, e Scott Millan come sound mixer. Nel team ci saranno anche Mo Henry, esperto nel tagliare le pellicole originali dei lungometraggi, e Ruth Hasty che si occuperà della supervisione della post-produzione.

Netflix ha acquistato i diritti del film e sta finanziando il progetto che potrebbe arrivare sugli schermi nel 2018, dopo che le riprese sono iniziate nel 1970.

Il lungometraggio satirico racconterà la storia di un acclamato regista (John Huston) che cerca di compiere un grandioso ritorno nel mondo dello spettacolo con un film chiamato The Other Side of the Wind. Facevano parte del cast anche Peter Bogdanovich, Robert Random e Dennis Hopper.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News L'altra faccia del vento: il film di Orson Welles...