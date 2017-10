La vita è bella: disponibile da oggi l'edizione speciale per il 20° anniversario

Disponibile da oggi, 24 ottobre, la nuova edizione de La vita è bella di Roberto Benigni: in occasione del 20° anniversario il film premiato con 3 Oscar sarà disponibile nei migliori negozi e negli store online in una nuova edizione Dvd e Blu Ray Disc, accompagnata negli extra da un'intervista inedita di 35 minuti rilasciata dal regista.

In esclusiva sul sito www.cgentertainment.it è disponibile - fino ad esaurimento - il cofanetto da collezione che comprende il Dvd + il Blu Ray in edizione limitata, numerata (500 pezzi) e autografata da Roberto Benigni e Nicoletta Braschi.

Guido (Roberto Benigni), un giovane ebreo pieno di allegria e vitalità, parte per cercare fortuna in città, dove incontra la sua "principessa", Dora (Nicoletta Braschi), una maestrina fidanzata con un burocrate arrogante e pomposo. Guido se ne innamora follemente e la rapisce. Dal loro amore nasce Giosuè (Giorgio Cantarini). Ma la loro felicità viene spezzata dalle leggi razziali: la famiglia viene deportata in un lager nazista. Per salvare il figlio dall'orrore che li circonda, Guido gli fa credere che tutto ciò che vedono è parte di un grande gioco in cui dovranno affrontare prove tremende per vincere il meraviglioso premio finale.

