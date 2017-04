La vendetta di un uomo tranquillo: la nostra videorecensione del film (video)

Valerio Di G.

La nostra videorecensione a cura di Alessia Starace ci racconta del film La vendetta di un uomo tranquillo, esordio alla regia dello spagnolo Raúl Arévalo. L'attore, recentemente apparso nell'acclamato La isla mínima, firma anche la sceneggiatura del film che è stato presentato in anteprima nel settembre 2016 alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia ottenendo un discreto successo. In seguito è stato premiato in patria con il più alto riconoscimento cinematografico spagnolo, i premi Goya, vincendo come miglior film, miglior sceneggiatura, miglior attore non protagonista e miglior regista esordiente. La Vendetta di un uomo tranquillo è la storia di due uomini dal passato molto diverso che si innamorano della stessa donna. Curro, interpretato da Antonio de la Torre, esce di prigione intenzionato a ricominciare la sua vita con Ana, ma tornato a casa scopre che la donna è impegnata in una nuova relazione con Josè distruggendo così le sue speranze. Il film è in sala dal 30 Marzo 2017, ecco la videorecensione!

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News La vendetta di un uomo tranquillo: la nostra...