La Torre Nera: svelato l'elenco dei brani della soundtrack di Junkie XL

Dopo aver composto le musiche frenetiche di Mad Max: Fury Road, Junkie XL (vero nome Tom Holkenborg) si è occupato dell'atteso La Torre Nera, atteso adattamento della saga di Stephen King diretto da Nikolaj Arcel. Il polistrumentista olandese ha lavorato circondato da un'aura di segreto, ma ora finalmente apprendiamo qualche novità sulla colonna sonora.

La score de La Torre Nera sarà composta da 29 tracce, che trovate di seguito. I titoli delle tracce contengono qualche spoiler e vi consigliamo di non leggerli se non volete scoprire i segreti del film prima della release, prevista per il 10 agosto 2017.

1 - The Dark Tower

2 - The Face of My Father

3 - I Kill With My Heart

4 - Skin People

5 - Getting a Toothbrush

6 - Dutch Hill

7 - Guardian

8 - Arrival in Mid-World

9 - His Shine Is Pure

10 - The Map

11 - Thinny

12 - Something Got Out

13 - We Don't Have Chicken

14 - Manny Village

15 - See Across Worlds

16 - There's Always Another Battle

17 - A Chicken, a Goat, and One Bullet

18 - Keystone Earth

19 - Portal Activity

20 - Smiley Face

21 - The Creed

22 - Death Always Wins

23 - Dixie Pig

24 - Tall, Dark and Handsome

25 - Full Package as Advertised

26 - It Will Fall

27 - Collateral Damage

28 - Hot Dogs