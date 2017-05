La Torre Nera: nel trailer due easter egg ci trascinano nel mondo di Stephen King

L'arrivo sul web del trailer de La Torre Nera ha scatenato l'entusiasmo dei fan di Stephen King. Entusiasmo tanto più motivato visto che il promo conterrebbe due easter egg che si ricollegano a due delle storie più iconiche di King.

Come i fan della Torre Nera sanno bene, nei romanzi che vanno a comporre il ciclo hanno un ruolo centrale alcuni personaggi apparsi in Salem's Lot e Cuori in Atlantide e King tesse una fitta serie di riferimenti ad altre storie e personaggi. Per omaggiare il Re del Brivido, anche il regista Nikolaj Arcel ha voluto celare un paio di omaggi nel video promozionale.

Il primo è un richiamo a Shining: nell'ufficio del terapista del giovanissimo Jake Chambers, tra i libri, spunta una foto dell'Overlook Hotel.

Poco dopo un'altra scena mostra Jake intento ad attraversare quella che appare come un'attrazione di un parco giochi abbandonata nel bosco, con un cartello in cui è scritto "Pennywise." Una mano gigante che sbuca da una statua seppellita nel terriccio tiene in mano dei palloncini. Riferimento più che esplicito a It, visto che tra l'altro lo stesso demone fa una comparsa nei romanzi de La Torre Nera).

La Torre Nera vede protagonisti Idris Elba e Matthew McConaughey nei ruoli del Pistolero Roland Deschain e dell'Uomo in Nero, la nemesi del protagonista. Fanno parte del cast anche Fran Kranz che interpreterà Pimli, il braccio destro del villain, Abbey Lee che si calerà nei panni di Tirana e il giovane Jake Chambers, interpretato da Tom Taylor.

La Torre Nera arriverà al cinema a partire dal 10 agosto 2017.

