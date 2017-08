La Torre Nera, Atomica Bionda e Cattivissimo me 3: ecco le date di uscita homevideo

In questi giorni sono ancora nelle sale (anzi, uno deve ancora uscire), ma sono già note le date di uscita di tre prodotti homevideo targati Universal che stanno arricchendo l'estate cinematografica. Stiamo parlando de La Torre Nera, di Atomica bionda e di Cattivissimo me 3. Tutti e tre i film saranno disponibili in ben quattro versioni, ovvero il DVD, il blu-ray, il 4K Ultra HD e l'edizione Steelbook con il blu-ray, per i collezionisti e gli amanti delle cover metalliche.

Per quanto riguarda La Torre Nera, il discusso film tratto dalla saga di Stephen King uscirà in homevideo il prossimo 22 novembre. Cattivissimo me 3, che prosegue la saga con i spassosissimi Minion, sarà invece disponibile a partire dal 6 dicembre, in tempo per i regali di Natale ai bambini. E infine Atomica bionda con una scatenata Charlize Theron, potrà essere rivisto in homevideo nelle varie edizioni a partire dal 13 dicembre.

Home News La Torre Nera, Atomica Bionda e Cattivissimo me...