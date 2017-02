La sirenetta: Lindsay Lohan lancia un appello per interpretare Ariel nel live action Disney

Mentre attendiamo l'uscita dell'atteso La Bella e la Bestia, Disney si prepara a rivisitare l'ennesimo classico d'animazione riproponendolo in versione live action. Si tratta de La sirenetta.

Con The Lion King, Aladdin e Mulan in fase di sviluppo, Disney ha affidato le musiche di The Little Mermaid a Lin-Manuel Miranda. Ancora nessuna notizia sul cast, anche se un'attrice ben nota si sarebbe già offerta volontaria per il ruolo di Ariel.

Lindsay Lohan ha postato su Instagram una sua foto in cui il suo volto viene messo a confronto con un'immagine di Ariel per sottolineare le somiglianze. L'attrice ha scritto che sarebbe entusiasta di interpretare Ariel e che non vede l'ora di cantare le canzoni del film, forte della sua carriera musicale.

#thelittlemermaid Un post condiviso da Lindsay Lohan (@lindsaylohan) in data: 19 Feb 2017 alle ore 03:24 PST

Non contenta, la Lohan ha addirittura ipotizzato il suo regista ideale, le co-star e altre condizioni che gradirebbe per questo lavoro. Ha proposto la sorella Ali Lohan per eseguire il tema musicale, ha lanciato la corsa di Bill Condon, che ha già firmato La bella e la bestia, alla regia e poi ha addirittura raccomandato l'ingaggio di Kristen Graham, atleta e personal trainer, per il ruolo della villain Ursula. Chissà che alla Disney qualcuno non le dia retta.

