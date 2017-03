La Sirenetta: Alan Menken vorrebbe una drag queen nel ruolo di Ursula

Tra i prossimi progetti della Disney c'è l'adattamento live-action del film La sirenetta e Alan Menken, che si occuperà delle musiche insieme a Lin-Manuel Miranda, ha ora rivelato chi vorrebbe nel cast.

In un'intervista rilasciata al Gay Times, il compositore ha spiegato: "Vorrei Harvey Fierstein per il ruolo di Ursula. Ucciderei per avere quella possibilità!".

Harvey è stato il primo interprete a Broadway del ruolo di Edna nel musical Grasso è bello e ha ripreso la parte in occasione della versione realizzata per la NBC, oltre a essere stato l'autore dei testi di spettacoli come La Cage aux Folles, Torch Song Trilogy e Newsies, uno show con cui ha collaborato con Menken.

Alan ha poi aggiunto che se si volesse realmente coinvolgerlo nel progetto c'è forse la speranza di poterlo fare rapidamente.

Il personaggio della malvagia Ursula è stato in origine ispirato alla drag queen Divine e la scelta di Harvey potrebbe quindi rappresentare una scelta particolarmente adatta alla nuova versione della storia di Ariel.

Fierstein ha risposto, sul suo profilo ufficiale su Facebook, poco dopo aver letto la notizia dichiarando: "Oh Alan, nessun bisogno di uccidere qualcuno. I tuoi desideri sono un ordine. E per il resto di voi... O povere anime sfortunate!".

