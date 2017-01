La promessa dell'assassino: in arrivo il sequel?

Alla fine del 2012 David Cronenberg avrebbe dovuto dare il via alla lavorazione del sequel de La promessa dell'assassino. Per motivi mai resi noti, il progetto fu bloccato, ma adesso finalmente potrebbe riprendere vita.

Un sito di casting, My Entertainment World, indicherebbe marzo come data di inizio riprese del sequel, intitolato attualmente Body Cross, che vede l'autore della pellicola originale, Steven Knight, ancora una volta in veste di sceneggiatore.

My Entertainment World riporta anche una breve sinossi: Ripartendo dagli eventi narrati nel 2007, l'incompetente boss Kirill pensa di aver ereditato dal padre il trono del crimine insieme al suo autista Nikolai. Ciò che l'uomo non sa è che Nikolai è in realtà un agente sotto copertura che lavora per i servizi segreti russi.

Per il momento non abbiamo notizie sul ritorno di David Cronenberg alla regia, né delle star Viggo Mortensen e Vincent Cassel.

Nel 2012 Cronenberg aveva spiegato di non essere più coinvolto nel sequel dichiarando: "Era davvero qualcosa che volevo esplorare perché per la prima volta sono stato tentato di fare un sequel; sentivo di non aver finito con i personaggi di Nikolai (Viggo Mortensen) e Kirill (Vincent Cassel). Volevo davvero vedere Nikolai fare ritorno in Russia dopo aver seguito un gruppo di russi a Londra nel primo film. Per ora non li abbiamo mai visti in Russia, sperimentano l'esilio e tentano di ricreare una parte di Russia a Londra. Nella sceneggiatura originale, vi erano scene ambientate in Russia, ma ho pensato di escluderle".

Al momento sembra che David Cronenberg non sia coinvolto in altri progetti, perciò ci auguriamo che il regista possa tornare a occuparsi del preannunciato sequel.

