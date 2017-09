La notte del giudizio: il creatore del franchise torna a parlare del quarto film!

Il creatore della saga de La notte del giudizio, James DeMonaco, si è lasciato sfuggire qualche indiscrezione riguardante il quarto capitolo. Il regista e sceneggiatore, infatti, sta scrivendo il nuovo film intitolato The Purge: The Island ed è anche coinvolto nella produzione di uno spin-off televisivo prodotto dal canale SYFY.

DeMonaco ha affermato che il 90% del nuovo cast sarà composto da persone di colore, mentre la trama del film si concentrerà su un evento precedente alle storie raccontate fino ad ora: "Mi stavo chiedendo come poteva essere iniziata la tradizionale notte dello sfogo e ho deciso di ambientarlo a Staten Island. All'inizio incentivavano ad uccidere rincompensando con dei soldi, quindi la gente si organizzava con anticipo per poter guadagnarci qualcosa. Qui vediamo l'innesco di quest'idea grottesca che è lo Sfogo, una manipolazione della società orribile. Purtroppo penso che i miei film siano diventati in un certo senso attuali data l'attuale amministrazione USA"

Sullo show televisivo, invece, DeMonaco ha rivelato che si situerà al centro della continuity della serie: "Nello show sarà tutto più lento, useremo una struttura a flashback per conoscere meglio i nostri protagonisti e capire quindi anche le loro azioni durante lo sfogo. La forma seriale ci permette di fare cose che con i film non possiamo. Avremo una protagonista di colore, due giovani Portoricani e una ragazza Asiatica. Ne parleremo meglio il prossimo anno."

La Notte del Giudizio 4 sarà ancora una volta scritto da James DeMonaco, mentre alla regia del progetto per ora sottotitolato The Island troveremo Gerard McMurray! Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi!

