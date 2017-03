La mia famiglia a soqquadro, in esclusiva il backstage della commedia di Max Nardari

Patrizio Marino

"In questo mondo in cui tutto sembra andare al rovescio la normalità diventa un problema " il regista Max Nardari ha raccontato la storia di Martino, un undicenne che, alla prime esperienze nella scuola media, scopre una realtà insospettata: è l'unico della sua classe a non avere i genitori separati. Iniziando a invidiare i compagni per le doppie vacanze e i doppi viaggi e regali, decide di adoperarsi al fine di far separare i genitori.

La mia famiglia a soqquadro uscirà nelle sale italiane il prossimo 30 marzo, protagonisti del film sono il piccolo Gabriele Caprio, Marco Cocci, Bianca Nappi, Eleonora Giorgi, Elisabetta Pellini e Ninni Bruschetta.

Ecco un clip esclusiva del backstage del film con il regista ed i principali protagonisti de La mia famiglia a soqquadro.

Home News La mia famiglia a soqquadro, in esclusiva il...