La marcia dei pinguini - Il richiamo: il trailer ufficiale del film di Luc Jacquet

La Notorious Pictures ha diffuso il trailer italiano del film La marcia dei pinguini - Il richiamo, diretto da Luc Jacquet.

Il lungometraggio, a distanza di dieci anni, riporta gli spettatori tra i ghiacci con spettacolari riprese, realizzate anche grazie all'utilizzo di camere subacquee e droni, per seguire un giovane pinguino che compie il suo primo viaggio insieme ai suoi simili partendo per una destinazione sconosciuta, guidati solo dall'istinto. La voce narrante del film sarà Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif.

In occasione dell'arrivo del film nelle sale, la Notorious Pictures collaborerà inoltre con il WWF e al raggiungimento dei 50.000 fan sulla propria pagina Facebook adotterà 50 pinguini.

Ecco il trailer:

