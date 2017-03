La Bella e la Bestia: la Disney non distribuisce il film in Malesia dopo il taglio della "scena gay"

La Disney ha deciso di non distribuire il suo film La Bella e la Bestia in Malesia nella giornata di giovedì, come inizialmente programmato.

La scelta sembra essere stata presa a causa della decisione dei responsabili della censura di approvarne la proiezione nelle sale solo dopo aver tagliato l'ormai famoso "momento gay" contenuto nella versione live-action del classico dell'animazione.

Il responsabile della censura, Abdul Halim, ha raccontato a The Associated Press: "Abbiamo approvato il film ma c'è un piccolo taglio che coinvolge un momento gay. E' solo una piccola scena ma è inappropriata perché molti bambini vedranno questo film".

In Malesia non è permesso mostrare personaggi omosessuali e la loro presenza sul grande schermo è approvata solo se vengono rappresentati in modo negativo e per mostrarne il pentimento. I rapporti omosessuali sono infatti punibili per legge, rischiando anche il carere.

Il sito The Star Online ha svelato che i responsabili della Disney in Malesia stanno valutando come procedere.

La regia, del lungometraggio, in arrivo nelle sale italiane il 16 marzo, con protagonisti Emma Watson e Dan Stevens, è di Bill Condon.

Fanno parte del cast anche Luke Evans che sarà Gaston, Emma Thompson nel ruolo di Mrs. Bric, Kevin Kline ha la parte di Maurice, il padre di Belle, e Josh Gad quella di Lefou.

