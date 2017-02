La Bella e la Bestia: il duetto interpretato da John Legend e Ariana Grande

La Disney ha diffuso la nuova versione del duetto Beauty and the Beast realizzato per la versione live action del film La Bella e la Bestia.

A interpretare la canzone, che può contare anche su un nuovo arrangiamento, sono Ariana Grande e John Legend, mentre la produzione è stata curata da Ron Fair.

Il video musicale, in arrivo nelle prossime settimane, sarà invece diretto da Dave Meyers.

Il film diretto da Bill Condon con protagonisti Emma Watson e Dan Stevens arriverà nelle sale a marzo e fanno parte del cast anche Luke Evans che sarà Gaston, Emma Thompson nel ruolo di Mrs. Bric, Kevin Kline ha la parte di Maurice, il padre di Belle, Josh Gad quella di Lefou, Ian McKellen sarà Tockins e accanto a lui reciterà Ewan McGregor che sarà Lumière.

