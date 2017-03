La Bella e la Bestia: Emma Watson e la folle intervista "navigabile" a 360 gradi

Emma Watson e Dan Stevens, protagonisti del film La Bella e la Bestia, sono stati intervistati da Funny or Die e l'esperienza è stata molto originale. L'incontro è stato infatti immortalato con le telecamere Oculus 360 e tutto quello che stava accadendo nella stanza può essere visto "navigando" nel video, scoprendo quindi ad esempio una sposa in lacrime che fugge inseguita dallo sposo o un gatto di peluche che entra in scena in modo molto originale, senza poi dimenticare cartoni di pizza sparsi ovunque, persone che fanno ginnastica e altri dettagli curiosi.

Mentre l'interprete di Belle spiegava ad esempio che non è sicuramente un'ottima idea rapire una ragazza per farla innamorare, un responsabile della sicurezza rincorreva un ragazzo in hoverboard.

Stevens, invece, è stato interrotto dall'entrata in scena di un clown.

