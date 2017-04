King Arthur: un successo di pubblico le proiezioni anticipate negli USA

Negli Stati Uniti le proiezioni anticipate di King Arthur:, organizzate in occasione dell'evento King for a Day hanno ottenuto oltre 30.000 spettatori nelle 200 sale cinematografiche che avevano aderito all'iniziativa.

Charlie Hunnam, Djimon Hounsou e il regista Guy Ritchie hanno partecipato all'evento e risposto alle domande dei fan, mentre chi ha partecipato all'anteprima ha ricevuto dei gadget realizzati per l'occasione e un poster speciale del lungometraggio.

L'anteprima italiana si terrà lunedì 1° maggio, alle 13:00 presso l'Auditorium CartooNa di Napoli COMICON, in versione originale 2D con sottotitoli in italiano.

King Arthur: Il potere della spada arriverà nelle sale italiane il 10 maggio 2017 distribuito da Warner Bros. Pictures.

Fanno parte del cast anche Jude Law nel ruolo del tiranno Vortigern che ha ucciso il padre di Artù (Eric Bana), Poppy Delevingne, Astrid Berges-Frisbey e Djimon Hounsou.

Home News King Arthur: un successo di pubblico le...