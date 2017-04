King Arthur - Il potere della spada in anteprima nazionale al Napoli Comicon 2017

Patrizio Marino

Napoli COMICON, in collaborazione con Warner Bros. Pictures, ha l'onore di annunciare l'anteprima nazionale di King Arthur - Il potere della spada. Il grande regista di Sherlock Holmes Guy Ritchie imprime il suo stile dinamico all'epico fantasy d'azione King Arthur: Il potere della spada, con Charlie Hunnam nel ruolo del protagonista Artù, e con il candidato agli Oscar Jude Law nei panni di Vortigern; il film è una versione irriverente del classico mito di Excalibur e segue il tumultuoso percorso di Artù dalla strada al trono. L'anteprima nazionale si terrà lunedì 1° maggio, alle 13:00 presso l'Auditorium CartooNa di Napoli COMICON, in versione originale 2D con sottotitoli in italiano.

King Arthur - Il potere della spada - SINOSSI

Quando il padre del piccolo Artù viene assassinato, suo zio Vortigern (Jude Law) si impadronisce del trono. Privato dei diritti che gli spetterebbero per nascita e senza sapere chi sia realmente, Artù riesce a sopravvivere nei vicoli oscuri della città e solo quando estrae la mitica spada dalla roccia la sua vita cambia radicalmente ed è costretto ad accettare la sua vera eredità... che gli piaccia o meno.

King Arthur: Il potere della spada arriverà nelle sale italiane il 10 maggio 2017 distribuito da Warner Bros. Pictures.

