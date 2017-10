Justice League: Steppenwolf in azione nel nuovo trailer, svelato il tema musicale di Elfman

Il final trailer del film Justice League realizzato per il pubblico asiatico. Il video regala alcune interessanti sequenze inedite e delle immagini dell'attore Ciarán Hinds nel ruolo del villain Steppenwolf, mostrato mentre sta per fare del male a una persona innocente.

Il trailer sembra inoltre rivelare qualche nuovo dettaglio dei cambiamenti effettuati da Joss Whedon, dando spazio a maggiore umorismo e a delle tonalità differenti rispetto ai materiali promozionali condivisi in passato:

La Warner Bros ha diffuso anche la tracklist della colonna sonora composta da Danny Elfman e un'anteprima del tema musicale firmato dall'artista.

"Everybody Knows" - Sigrid

The Justice League Theme - Logos

Hero's Theme

Batman on the Roof

Enter Cyborg

Wonder Woman Rescue

Hippolyta's Arrow

The Story of Steppenwolf

The Amazon Mother Box

Cyborg Meets Diana

Aquaman in Atlantis

Then There Were Three

The Tunnel Fight

The World Needs Superman

Spark of The Flash

Friends and Foes

Justice League United

Home

Bruce and Diana

The Final Battle

A New Hope

Anti-Hero's Theme

"Come Together" - Gary Clark Jr. and Junkie XL

"Icky Thump" - The White Stripes

The Tunnel Fight (Full Length Bonus Track)

The Final Battle (Full Length Bonus Track)

Mother Russia (Bonus Track)

La sinossi ufficiale del film anticipa:

Animato dalla ritrovata fede nell'umanità e ispirato dalla generosità di Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) stringe un patto con la sua nuova alleata Diana Prince (Gal Gadot) per affrontare un nuovo terribile nemico. Insieme, Batman e Wonder Woman si danno da fare per reclutare un team di metaumani pronti a combattere al loro fianco. Ma nonostante la nascita di un team di supereroi senza precedenti, composto da Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller), potrebbe essere già troppo tardi per salvare il Pianeta Terra da una catastrofe di proporzioni inimmaginabili.

Justice League arriverà nelle sale italiane il 16 novembre 2017.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Justice League: Steppenwolf in azione nel nuovo...