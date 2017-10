Justice League: il motion poster di Wonder Woman e il video di "Come Together"

Il percorso di avvicinamento all'arrivo nelle sale del film Justice League, distribuito nei cinema italiani dal 16 novembre, prosegue con due materiali promozionali inediti.

La Warner Bros nelle ultime ore ha infatti condiviso il motion poster di Wonder Woman, la supereroina interpretata dall'attrice Gal Gadot e il video musicale della cover di Come Together interpretata da Gary Clark Jr..

Ecco la locandina animata:



Il video musicale:

La sinossi ufficiale del film anticipa:

Animato dalla ritrovata fede nell'umanità e ispirato dalla generosità di Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) stringe un patto con la sua nuova alleata Diana Prince (Gal Gadot) per affrontare un nuovo terribile nemico. Insieme, Batman e Wonder Woman si danno da fare per reclutare un team di metaumani pronti a combattere al loro fianco. Ma nonostante la nascita di un team di supereroi senza precedenti, composto da Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller), potrebbe essere già troppo tardi per salvare il Pianeta Terra da una catastrofe di proporzioni inimmaginabili.

