Justice League: Danny Elfman anticipa la presenza di un Superman molto più cupo

Il compositore Danny Elfman ci mette in guardia: non possiamo sapere da quale parte starà Superman nell'atteso Justice League . Elfman si è unito al DC Extended Universe dopo l'uscita di scena del collega Antonius Tom Holkenborg e ha anticipato che la score di Justice League sarà molto cupa.

"Vi sono alcuni omaggi per i fan. Ho inserito un momento nel tema di Wonder Woman riprendendo le musiche di Hans Zimmer per Batman v Superman: Dawn of Justice, ma ho anche un paio di minuti in cui ho avuto il piacere di dire 'Omaggiamo il Superman di John Williams' e per me è stato il paradiso, perché ora ho una melodia da capovolgere, e la uso in un momento molto cupo e drammatico. E' quel tipo di cosa che alcuni fan noteranno, altri non se ne accorgeranno. E' un momento in cui siamo confusi sugli schieramenti" ha spiegato Elfman.

Danny Elfman ha rivelato, inoltre, che tutti i supereroi avranno un tema loro dedicato: "Ho creato motivi musicali molto semplici. Ci sono così tanti temi, non puoi creare una sinfonia complicata per ognuno. Così ho creato un tema per Flash, per Aquaman e Cyborg, ma sono davvero semplici. DC ha capito, ho spiegato 'Queste cose potrebbero non essere mai usate, ma io vi fornirò tutte le componenti, dovrete essere voi a costruire l'intero edificio. Non so cosa faranno, ma questo è il modo in cui io opero in un progetto come questo. Questo è l'inizio di una mitologia e ogni ingrediente ha valore, tutto torna utile perciò spero che valorizzeranno ogni aspetto."

Justice League arriverà al cinema il 16 novembre.

