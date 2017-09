Justice League, Ben Affleck: "Nel film Batman ritroverà la speranza"

Dopo le rivelazioni di Ezra Miller, anche Ben Affleck e Gal Gadot tornano a fornire nuove anticipazioni sui personaggi di Batman e Wonder Woman in Justice League.

"E' cresciuta, è passato un secolo dopo tutto!" dichiara Gal Gadot parlando delle differenze del suo personaggio rispetto al passato. "Diana porterà nelle dinamiche del gruppo le sue qualità specifiche, sa comprendere il nemico meglio di chiunque altro".

Ben Affleck aggiunge: "In Batman v Superman: Dawn of Justice, Batman vedeva la fine. Ma in Justice League ritrova la speranza. Dovrà mettersi in gioco e fare meglio degli altri, ma sa che ha bisogno degli altri. Batman è un solitario, ma ce la mette tutta per far funzionare la collaborazione e per sviluppare un buon rapporto con gli altri eroi Potrebbe diventare un mentore per The Flash".

In Batman v Superman li abbiamo visti combattere l'uno contro l'altra. Che dinamica attende Batman e Wonder Woman in Justice League? "Dal momento in cui si sono scontrati, conoscono le rispettive capacità. Comprendono anche la speranza rappresentata da Superman persa quando lui è morto, perciò sentono la sua mancanza più degli altri" conclude Gal Gadot.

Justice League arriverà al cinema il 16 novembre.

