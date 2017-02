Jurassic World 2: Bryce Dallas Howard annuncia l'inizio delle riprese

Le riprese del sequel di Jurassic World sono ufficialmente iniziate e Bryce Dallas Howard, di nuovo protagonista insieme a Chris Pratt, ha condiviso il primo scatto dal set del film che verrà diretto da Juan Antonio Bayona.

Fanno parte del cast del lungometraggio anche James Cromwell, Ted Levine,Rafe Spall, Toby Jones e Justice Smith.

"We have an asset out of containment. Put ACU on alert. This not a drill."



Day 1.#jurassicworld #jurassicworld2 #thisisnotadrill pic.twitter.com/Rend3l0PxZ