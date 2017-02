Jurassic World: anche James Cromwell nel cast del sequel

I dettagli sui personaggi che verranno introdotti nel sequel di Jurassic World non sono stati ancora rivelati, tuttavia continuano a susseguirsi gli annunci relativi ai membri del cast.

L'ultimo attore in ordine di tempo a essere coinvolto nel progetto è il veterano James Cromwell, recentemente apparso nella serie The Young Pope.

I protagonisti saranno nuovamente Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Fanno già parte del cast del lungometraggio, diretto da Juan Antonio Bayona, anche Rafe Spall, Ted Levine, Toby Jones e Justice Smith.

Jurassic World 2 arriverà nelle sale americane il 7 giugno 2018 e Bayona aveva spiegato: "Penso sia davvero interessante la direzione in cui si sta muovendo il film. E' davvero diversa da quella degli altri lungometraggi della saga e parlerà molto della situazione in cui stiamo vivendo. Sarà più oscuro... ma ci saranno anche molti momenti divertenti. E' un blockbuster, c'è Chris Pratt, e una grande avventura".

