Jurassic World 2: Jeff Goldblum anticipa il ritorno del Dottor Ian Malcolm

Dopo vent'anni il Dottor Ian Malcolm tornerà a immergersi nell'universo di Jurassic Park. Il suo interprete, Jeff Goldblum, ha infatti accettato di tornare nei panni di Ian Malcolm nell'atteso Jurassic World 2.

"Tra un paio di settimane andrò a Londra, dove gli altri sono già al lavoro, e cercherò di dare il mio contributo al dino-intrattenimento" ha dichiarato Goldblum. "Mi piace il mio personaggio. Credo che il mio personaggio sia un uomo tutto d'un pezzo, eccentrico, ma pieno di dignità e profondità. E naturalmente l'universo di Jurassic Park continua a essere popolare e avventuroso."

Leggi anche: Jurassic World: 35 cose che potreste non aver notato del sequel di Jurassic Park

In Jurassic World 2 Jeff Goldblum affiancherà Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Geraldine Chaplin, James Cromwell, Ted Levine,Rafe Spall, Toby Jones e Justice Smith. Ma come ha fatto il regista Juan Antonio Bayona a convincere Jeff Goldblum a tornare a rivisitare il suo passato?

"Anche se qualcuno potrebbe definire il film "intrattenimento da popcorn", nella mia conversazione con Bayona abbiamo parlato del tema centrale del film, l'avidità, che è un fil rouge dell'intero franchise, e di come le meraviglie della scienza e della ragione siano molto affascinanti, soprattutto quando la nostra specie si ritrova in un mondo che è al tempo stesso reale e immaginario. Sono molto interessato a questi aspetti e non vedo l'ora di tornare a occuparmene nel film."

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Jurassic World 2: Jeff Goldblum anticipa il...