Jon Bernthal: "Kevin Spacey si comportava un po' da bullo sul set di Baby Driver"

Jon Bernthal, la star di The Punisher, ha rivelato che non aveva apprezzato il comportamento di Kevin Spacey durante le riprese del film Baby Driver - Il genio della fuga e di non essere del tutto sorpreso delle accuse che sono state rivolte al protagonista di House of Cards.

Durante un'intervista rilasciata a SiriusXM, l'attore ha raccontato: "Andare sul set e lavorare con lui, anche se non sono stato molto presente, mi trasmetteva delle sensazioni sbagliate. Ho pensato che fosse un po' un bullo. Non mi piaceva affatto il modo in cui si stava comportando con alcune delle persone impegnate sul set".

Bernthal ha poi proseguito: "Mi ricordo che alle volte ho pensato 'Se stesse parlando a una donna così avrei fatto qualcosa, avrei detto qualcosa'. Ero davvero felice di terminare il mio lavoro per quel motivo e mi ricordo semplicemente di aver perso molto del rispetto che avevo nei suoi confronti prima di incontrarlo".

Jon ha ammesso di non essere stato a conoscenza di quanto emerso in questi giorni, pur spiegando: "Il tipo di uomo che era quando l'ho visto, lavorando con lui, mi ha fatto perdere tutto il rispetto che avevo e sono rimasto enormemente deluso".

