Jaume Collet-Serra regista di Jungle Cruise, con protagonista Dwayne Johnson

Jaume Collet-Serra (Paradise Beach - Dentro l'incubo) sarà il regista del film Jungle Cruise, prodotto dalla Disney e con protagonista l'attore Dwayne Johnson.

La notizia fa quindi presupporre che il filmmaker rinuncerà quasi sicuramente al sequel di Suicide Squad della Warner Bros per cui era indicato come prima scelta da parte dei produttori.

Il progetto, ispirato all'attrazione dei parchi tematici della Disney in cui i visitatori viaggiano attraverso i fiumi e luoghi esotici, viene descritto come un franchise action in stile Indiana Jones e le riprese inizieranno nella prossima primavera.

La Warner è quindi alla ricerca di un nuovo regista per il secondo capitolo delle avventure tratte dai fumetti della DC, dopo che il film originale scritto e diretto da David Ayer ha incassato circa 745 milioni di dollari in tutto il mondo.

