James Gunn: "Avengers: Infinity Gauntlet non è il titolo di Avengers 4"

Il mistero sul titolo di Avengers 4 si infittisce. In un primo tempo il film avrebbe dovuto essere la seconda parte di Avengers: Infinity War. I Marvel Studios avevano perfino coniato un logo ad uopo per il film in due parti. In seguito i fratelli Russo, registi di entrambi i capitoli, hanno specificato che il titolo del sequel della saga degli Avengers sarà diverso da Infinity War. Entrambi i film sono in corso di lavorazione e verranno girati uno dopo l'altro. Il capo di Marvel Kevin Feige ha specificato che per il momento il titolo di Avengers 4 è top secret perché potrebbe rappresentare uno spoiler per Avengers: Infinity War.

Poche ore fa, però, Zoe Saldana, interprete di Gamora nei Guardiani della Galassia, avrebbe commesso una gaffe nel corso di un'intervista annunciando che "dopo Infinity War dobbiamo tornare tutti sul set per girare Gauntlet, entro la fine dell'anno".

Avengers 4 title - Avengers: Infinity Gauntlet says @ZoeSaldana at GOTG2 event. At wknd Marvel said title was still secret #InfinityGauntlet pic.twitter.com/LFg3u7FmDk — lizo mzimba (@lizo_mzimba) 24 aprile 2017

Avengers: Infinity Gauntlet sarebbe dunque il titolo di Avengers 4 mantenuto segreto finora? A quanto pare no.

Il regista James Gunn è intervenuto a fare chiarezza dichiarando a Yahoo Movies: "Non è il titolo... Credo che Zoe si sia espressa male. Oggi le parlerò, ma credo che si sia semplicemente confusa dicendo 'Infinity Gauntlet' invece di 'Infinity War'."

James Gunn è solito dire la verità ai fan. Ci sarà da credergli anche stavolta?

