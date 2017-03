IT: in arrivo Un documentario con Tim Curry su Pennywise!

Valerio Di G.

Quest'anno uscirà l'atteso adattamento cinematografico di It firmato dal regista Andres Muschietti e tratto dal romanzo di Stephen King che ha appassionato sin dalla sua prima pubblicazione milioni di lettori. IT, molti lo ricorderanno, è stato già portato sul piccolo schermo nel 1990 con una celebre mini-serie divisa in due parti. In quell'occasione il ruolo dell'iconico e spaventoso mostro della storia, un mutaforma che prende le sembianza di un clown chiamato Pennywise, fu affidato con successo a Tim Curry che creò una performance a dir poco memorabile. L'attore di The Rocky Horror Picture Show, amatassimo dai fan, apparirà in un nuovo documentario creato appositamente per raccontare la storia di IT, dalle pagine allo schermo.

Il film intitolato Pennywise: The Story of It è prodotto dalla Dead Mouse Productions che recentemente ha curato altre retrospettive dedicate al cinema Horror tra cui quella per Ammazzavampiri e Hellraiser. Curry precedentemente non era mai apparso in documentari o inserti inediti dedicati a IT, nemmeno quando il cast e il regista Tommy Lee Wallace furono chiamati ad incidere il commento audio per la release in DVD e Bluray. Ancora non si sanno ulteriori dettagli sul documentario, ma sembra sempre più evidente che il 2017 sarà un'annata significativa per i fan di Stephen King considerando anche l'uscita de La Torre Nera!

