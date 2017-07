It: nuove immagini del film tratto dal romanzo di Stephen King

La rivista MadMovies ha pubblicato nel suo nuovo numero un articolo in cui si possono vedere nuove foto di Pennywise, il personaggio interpretato da Bill Skarsgård, e degli altri protagonisti del nuovo film It, tratto dal romanzo scritto da Stephen King e dal terrificante look da clown.

The scans from Mad Movies. Featuring a brilliant interview (in French) with @andy_muschietti and @barbaramus. Big thank you goes to the Facebook page The Losers Club and in particular Auguste Pagliaccio for providing the scans and the translation. #itmovie #losersclub #pennywise #billskarsgard Un post condiviso da Stephen King's IT (@itmovieunofficial) in data: 13 Lug 2017 alle ore 04:39 PDT

Pennywise sees all I am told this is from the inside of the Mad Movies magazine which features Pennywise on the front cover. #itmovie #pennywise Un post condiviso da Stephen King's IT (@itmovieunofficial) in data: 12 Lug 2017 alle ore 13:28 PDT

Entertainment Weekly ha inoltre condiviso degl interessanti concept art di alcuni paurosi luoghi come il covo di Pennywise nelle tubature e alcune foto dei protagonisti.

Il primo dei due lungometraggi previsti racconterà la battaglia dei ragazzini di Derry contro il male attivo in città, mentre i protagonisti sono alle prese anche con paure personali e bulli. La storia sarà ambienta al presente.

It arriverà nelle sale americane l'8 settembre 2017 e nel secondo film si mostrerà invece il Club dei Perdenti ormai adulto.

