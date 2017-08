It: nel nuovo inquietante spot, Pennywise è... in televisione!

Arriva un nuovo tv per It, l'adattamento del capolavoro di Stephen King che è stato diretto da Andres Muschietti. Nel breve filmato, troviamo alcune immagini inedite del malvagio Pennywise (Bill Skarsgård) che appare in un'inquietante trasmissione tv circondato da bambini...

Nel cast del film ci sarà ovviamente anche il Club dei Perdenti composto da Bill Denbrough (Jaeden Lieberher) il cui fratellino Georgie è stato rapito dal clown l'autunno precedente, Richie Tozier (Finn Wolfhard), dall'ipocondriaco Eddie Kaspbrak (Jack Grazer), dal logico e preparato Boy Scout Stan Uris (Wyatt Oleff) e dal paffuto Ben Hanscom (Jeremy Ray Taylor).

Leggi anche:

Il primo dei due lungometraggi previsti racconterà la battaglia dei ragazzini di Derry contro il male attivo in città, mentre i protagonisti sono alle prese anche con paure personali e bulli. La storia sarà ambienta al presente.

It arriverà nei cinema italiani il 19 ottobre 2017. Successivamente seguirà un secondo film in cui si mostrerà il Club dei Perdenti ormai adulto.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News It: nel nuovo inquietante spot, Pennywise è... in...