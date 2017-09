Isle of Dogs: il trailer del nuovo film di Wes Anderson in stop motion!

Il lungometraggio non arriverà nelle sale fino alla prossima primavera, ma Fox Searchlight ci regala un'anticipazione diffondendo il primo trailer di Isle of Dogs, nuovo film di Wes Anderson in animazione stop motion.

Il progetto, che racconterà l'odissea vissuta da un ragazzino in Giappone mentre va alla ricerca del suo cane, presenta nella versione originale un cast stellare composto da Edward Norton, che doppia il cane Rex, Bill Murray, Greta Gerwig, Tilda Swinton, Scarlett Johansson, Liev Schreiber, Frances McDormand, Bryan Cranston, Jeff Goldblum, F. Murray Abraham, Harvey Keitel, Akira Ito, Akira Takayama, Koyu Rankin, Courtney B. Vance e Yoko Ono.

Isle of Dogs arriverà nei cinema il 23 marzo 2018.

