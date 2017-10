Isla Fisher: "Lady Gaga mi ha scambiata per Amy Adams!"

Isla Fisher ha parlato più volte di come le persone la scambino per l'attrice Amy Adams. Durante una sua apparizione al talk show condotto da Jimmy Kimmel ha infatti raccontato di alcune situazioni imbarazzanti causate dalla somiglianza esistente con la nominata ai premi Oscar.

La star della commedia I Love Shopping ha ad esempio ricordato come Lady Gaga sia andata a congratularsi con lei per la sua performance in American Hustle - L'apparenza inganna, durante un party per gli Oscar, e non abbia avuto il coraggio di rivelarle l'errore. La situazione è stata però aggravata dal fatto che Amy è entrata alla festa, obbligandola quindi a sviare l'attenzione: "Ho esclamato: 'Quella è Isla Fisher. Non è nemmeno nominata, cosa fa qui?'".

Isla ha quindi realizzato un messaggio davvero speciale per ribadire la propria identità.

Ecco il divertente video:

