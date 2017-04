Ingrid Goes West: Elizabeth Olsen e Aubrey Plaza nei guai nel primo trailer

Neon ha diffuso il primo trailer per il film Ingrid Goes West, la commedia a tinte dark diretta da Matt Spicer che ha come protagoniste Elizabeth Olsen e Aubrey Plaza.

Il lungometraggio racconterà quello che accade alla giovane Ingrid Thorbuner (Plaza) dopo la morte della madre e una serie di problemi personali. La ragazza diventa poi amica di Taylor Sloane (Olsen), la sua ossessione su Instagram.

Le due improbabili amiche dovranno però fare i conti con la realtà, con conseguenze inaspettate.

Fanno parte del cast di Ingrid Goes West, in arrivo nei cinema americani il 4 agosto, anche O'Shea Jackson Jr. e Wyatt Russell.

Ecco il trailer:

