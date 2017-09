In Dubious Battle di James Franco al cinema da oggi

Dopo essere stato presentato con successo alla 73ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, al Deauville American Film Festival, al Mill Valley Film Festival e al Toronto International Film Festival, arriva nelle sale italiane In Dubious Battle, diretto da James Franco e tratto dall'omonimo romanzo del 1936 del Premio Nobel John Steinbeck.

Ambientato in un'America anni '30 in piena lotta tra lavoratori e capitalisti, è la storia di un uomo che, in disperata lotta per il riconoscimento dei propri diritti fondamentali, cerca di organizzare uno sciopero dei raccoglitori di frutta nel sud della California. In Dubious Battle porta sul grande schermo la sofferenza, gli stenti e il coraggio della popolazione rurale della Grande Depressione, un dipinto corale che vanta, oltre Franco, un cast del calibro di Nat Wolff, Selena Gomez, Vincent D'Onofrio, Ed Harris e Sam Shepard. Distribuito da Ambi Media Italia, il film sarà al cinema dall'8 giugno.

James Franco ha dichiarato: "È un racconto incredibile della lotta dell'uomo contro se stesso, un tema così crudo durante la Grande Depressione ma ancora oggi così attuale. Da ragazzo ero quasi ossessionato dai suoi libri, che sono diventati parte integrante della mia crescita. Portare la sua scrittura sul grande schermo è un sogno che si avvera."

