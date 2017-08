In Dubious Battle - Il coraggio degli ultimi: backstage esclusivo del film di James Franco

Patrizio Marino

Diretto e interpretato da James Franco, che ad ottobre vedremo nell'attesa miniserie The Deuce, In Dubious Battle - Il coraggio degli ultimi, tratto dall' omonimo romanzo del Premio Nobel John Steinbeck, tradotto in Italia da Eugenio Montale con il titolo La Battaglia, arriverà nelle sale italiane il prossimo 7 settembre.

Il film è ambientato negli anni '30, sullo sfondo dell'America della Grande Depressione, Mac e Jim, due attivisti politici, si infiltrano in un gruppo di braccianti raccoglitori di mele della California, per convincerli a scioperare e lottare contro i padroni per il riconoscimento dei propri diritti. In Dubious Battle porta sul grande schermo la sofferenza, gli stenti e il coraggio della popolazione rurale di quegli anni, un dipinto corale che vanta, oltre Franco, un cast del calibro di Nat Wolff, Selena Gomez, Vincent D'Onofrio, Ed Harris, l'appena scomparso Sam Shepard, Ashley Greene, Josh Hutcherson, John Savage e ancora con Robert Duvall e Bryan Cranston.

James Franco ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a dirigere questo film: "È un racconto incredibile della lotta dell'uomo contro se stesso, un tema così crudo durante la Grande Depressione ma ancora oggi così attuale. Da ragazzo ero quasi ossessionato dai suoi libri, che sono diventati parte integrante della mia crescita. Portare la sua scrittura sul grande schermo è un sogno che si avvera".

Oggi vi presentiamo un approfondimento al film, che sarà distribuito da Ambi Media Italia, con il backstage in esclusiva.

