Il Signore delle Mosche: la Warner produrrà un adattamento al femminile del romanzo

Scott McGehee e David Siegel hanno firmato un accordo alla Warner Bros per scrivere e dirigere una versione de Il signore delle mosche basato sull'omonimo ed iconico romanzo di William Golding. Le intenzioni degli autori sono quelle di restare il più fedeli possibile al racconto ma allo stesso tempo di apportare un notevole cambiamento.

La storia di questo gruppo di ragazzi britannici bloccati su un'isola deserta sarà infatti raccontata per la prima volta al femminile! Si tratta di una svolta inedita per il racconto di Golding che è già stato soggetto a delle trasposizioni tra cui il film classico del 1963 diretto da Peter Brook.

McGehee e Siegel si sono fatti conoscere per dei film drammatici come Quel che sapeva Maisie e Parole d'amore, qui hanno dimostrato la loro sensibilità verso i racconti di storie con protagonisti dei bambini. Durante un'intervista hanno dichiarato di essere dei grandi fan del racconto originale e proprio per questo hanno deciso di raccontarlo con una nuova prospettiva: "Quello che vogliamo fare è essere fedeli al romanzo ma trovare un modo per realizzare un'adattamento contemporaneo. Per questo abbiamo deciso di rendere protagoniste delle ragazze invece che dei ragazzi. E' una storia immortale che oggi risulta essere specialmente rilevante."

McGehee ha dichiarato: "Il soggetto è molto aggressivo e pieno di idee, abbiamo l'opportunità di raccontarlo in un modo del tutto originale. Avere delle ragazze protagoniste ci permetterà di farlo vedere al pubblico come se fosse la prima volta. E' una grandissima avventura, puro intrattenimento, ma allo stesso tempo ha molti significati. Non vediamo l'ora di scriverlo!"

Ancora non si hanno ulteriori informazioni sul progetto, vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi!

