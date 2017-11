Il Signore degli Anelli: Amazon e Warner Bros al lavoro sulla serie tv!

La Warner Bros e gli eredi di J.R.R. Tolkien sono in trattativa con gli Amazon Studios per portare sul piccolo schermo una serie tv basata sui romanzi de Il Signore degli Anelli.

Il direttore generale di Amazon Jeff Bezos è coinvolto nelle trattative tra le parti, che sono ancora nelle fasi iniziali. Amazon è risultata la prima scelta degli studios americani e questa scelta rientra perfettamente nei piani di Bezos, che per la nuova stagione aveva già deciso di portare dentro Amazon prodotti più vicini ai blockbuster, per allontanarsi dal filone più indie e raffinato di Transparent e Mozart in the Jungle.

Viste le fasi iniziali delle trattative tra le parti, ancora non sappiamo se Orlando Bloom, Ian McKellen, Elijah Wood, Viggo Mortensen, Dominic Monaghan, Billy Boyd e tutti gli altri membri dello storico cast saranno presi in considerazione anche per questo progetto.

Warner Bros e gli eredi di Tolkien sono appena usciti da una lunga causa durata più di cinque anni per l'utilizzo non autorizzato di personaggi della saga in alcune slot machine online.

