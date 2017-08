Il ritratto di Dorian Gray: St. Vincent alla regia della nuova versione della storia

La Lionsgate ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo adattamento cinematografico del romanzo Il ritratto di Dorian Gray scritto da Oscar Wilde.

Nella versione attualmente in fase di sviluppo al centro della storia ci sarà però una donna, e non un uomo, alle prese con l'eterna giovinezza.

Il progetto verrà diretto dall'artista Annie Clark, conosciuta con il nome d'arte di St. Vincent, già dietro la macchina da presa in occasione del cortometraggio Birthday Party.

La sceneggiatura del film sarà scritta da David Birke, già autore di Elle diretto da Paul Verhoeven.

