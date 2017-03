Il Padrino: durante il Tribeca Film Festival una reunion del cast

Il Tribeca Film Festival ha annunciato che questa edizione si concluderà, nella sera del 29 aprile, con una proiezione speciale dei cult Il padrino e Il padrino - Parte seconda, seguita da un incontro con i protagonisti del film. Robert De Niro, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton e Talia Shire incontreranno nuovamente il regista Francis Ford Coppola in occasione del quarantacinquesimo anniversario dall'arrivo del film nelle sale.

Tra gli altri eventi in programma anche l'anteprima mondiale del documentario Can't Stop, Wont' stop: The Bad Boy Story dedicato all'etichetta discografica fondata da Sean "Diddy" Combs, di The Circle con protagonisti Tom Hanks ed Emma Watson, del thriller ambientato durante la seconda Guerra Mondiale The Exception interpretato da Christopher Plummer e Lily James, e del documentario del regista Pappi Corsicato intitolato Julian Schnabel: A Private Portrait.

L'evento cinematografico celebrerà inoltre il venticinquesimo anniversario della realizzazione del film Le iene, alla presenza di Quentin Tarantino, e il quindicesimo anniversario del debutto nelle sale di Bowling a Columbine con un incontro con il regista Michael Moore.

