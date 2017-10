Il cavaliere oscuro: Heath Ledger ha convinto Christian Bale a colpirlo sul serio sul set

La star Heath Ledger verrà ricordata per la performance memorabile nei panni del Joker ne Il cavaliere oscuro. Non è un sgereto che per calarsi nei panni del Principe del Male, Ledger sia stato nel personaggio per mesi dimostrando una dedizione incredibile. Dedizione nota anche ai colleghi, come rivela Christian Bale condividendo un ricordo del set, legato alla scena dell'interrogatorio.

"Come vedete nel film, Batman inizia a colpire il Joker e realizza che non è un nemico come tutti gli altri. Più lo colpisco, più lui sembra divertirsi. Heath si comportava nello stesso modo, mi incitava. Gli ho detto 'Lo sai, non ho bisogno di picchiarti sul serio. Verrà bene lo stesso se non lo faccio.' Ma lui insisteva 'Colpisci, su, su su, vai avanti, vai avanti'. Sbatteva contro le pareti del set che si erano incrinate per via dei suoi colpi. Il suo coinvolgimento era totale.".

