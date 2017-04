I Puffi - Viaggio nella foresta segreta: la nostra videorecensione del film (video)

Valerio Di G.

La videorecensione a cura di Alessia Starace ci racconta del nuovo film per famiglie I Puffi - Viaggio nella foresta segreta! Si tratta del quinto lungometraggio animato sui personaggi creati nel 1958 dal fumettista belgo Peyo. Nel primo film del 1976, Il Flauto a Sei Puffi diretto dallo stesso Peyo, i piccoli eroi blu apparivano come comprimari di John e Solfamì, mentre dagli anni '80 il franchise è diventato sempre più popolare grazie al successo delle serie tv animate. Nel 2011 è stato realizzato il film in tecnica mista I Puffi che con un ricco uso di effetti speciali ha dato nuova vita alle creaturine del bosco legittimando così la produzione di due sequel, tra cui quello attualmente in sala!

I Puffi - Viaggio nella foresta è la storia di Puffetta che insieme a Quattrocchi, Tontolone e Forzuto, inizierà un viaggio verso un misterioso villaggio ostacolata dal malvagio Gargamella. Il cast di voci comprende Demi Lovato, Julia Roberts e Danny Pudi, mentre nella versione italiana il personaggio di Mirtilla è doppiato da Cristina D'Avena! Ecco la videorecensione!

