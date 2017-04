Box Office USA: il ciclone Fast & Furious 8 sbaraglia tutti

All'arrivo in sala, l'atteso Fast & Furious 8 ha superato ogni più rosea aspettativa con un debutto da record. 532,5 milioni di incasso nel weekend, 100 dei quali raccolti in patria dove il film è schizzato in testa al box office, altri 190 milioni incassati in Cina. Il ritorno di Vin Diesel e della sua crew è stato accolto a braccia aperte dal fan ottenendo nel weekend pasquale una media per sala di 22.920 dollari raccolta in 4.310 sale. Un successo inarrestabile che si consoliderà ulteriormente nelle prossime settimane infrangendo nuovi record.

Dopo due settimane in vetta al box office, il cartoon DreamWorks Animation Baby Boss scivola al secondo posto e incassa altri 16 milioni che lo portano a un totale di oltre 116 milioni. Baby Boss, diretto da Tom McGrath, annovera un cast vocale composto da Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow e Tobey Maguire. Protagonista è un neonato dalla parlantina sciolta che ha un fratellino di sette anni, gelosissimo di lui. Per conquistare l'affetto dei genitori, il settenne si imbarca in una missione segreta guidata dal capo della Puppy Co., che minaccia di distruggere l'equilibrio dell'amore familiare nel mondo. Così i due fratelli dovranno ritrovare l'affetto e l'affiatamento per bloccare il piano criminale, salvare i loro genitori, restaurare l'ordine nel mondo e dimostrare che l'amore è una forza infinita.

Il successo Disney La Bella e la Bestia è terzo e con 13,6 milioni di incasso raggiunge i 454 milioni solo in patria.

Ancora intrattenimento per famiglie in quarta posizione dove troviamo I Puffi - Viaggio nella foresta segreta. Il film sui Puffi incassa poco meno di 7 milioni e va a un totale di 25 milioni. Nel film Puffetta e i suoi fratelli attraversano la Foresta Incantata per trovare il favoloso villaggio dei Puffi prima che lo faccia il terribile stregone Gargamella. Lungo il cammino verranno svelati i misteri legati all'origine degli ometti blu. Esistono puffi di altri colori e case organiche di fungo? Perché tra i puffi ci sono 99 maschi e una sola femminuccia?

Quinta posizione per per la commedia corale New Line e Warner Bros. Pictures Insospettabili sospetti, che vede nel cast Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Christopher Lloyd e Ann-Margret. Il film, incentrato su Willie, Joe e Al, tre pensionati che, dopo aver visto andare in fumo i loro fondi pensione, decidono di organizzare una truffa nella banca che li ha derubati, incassa circa 6 milioni arrivando a un totale di 23 milioni e mezzo.

Box office week-end

