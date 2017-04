I peggiori: svelato il teaser dell'action comedy di Vincenzo Alfieri

Arrivano i supereroi del precariato. Massimo (Lino Guanciale) e Fabrizio (Vincenzo Alfieri) sono due fratelli che sbarcano il lunario con lavori non entusiasmanti. Massimo fa il manovale in un cantiere gestito da Durim (Tommaso Ragno), losco imprenditore albanese che sfrutta i propri dipendenti, per lo più extracomunitari. Fabrizio, che è laureato in legge, è impiegato all'archivio del tribunale in compagnia di Arturo (Francesco Paolantoni), ex gloria dei tribunali indolente e nichilista. Sui fratelli incombe l'incubo dello sfratto per morosità, così i due si inventano ladri e mettono su un piano per sottrarre a Durim il denaro nascosto nel suo ufficio. Al posto dei soldi, però, i fratelli trovano i passaporti sequestrati ai dipendenti extracomunitari e in un improvviso atto di eroismo decidono di restituirli. Nasce così una nuova attività di Massimo e Fabrizio: armati di maschere e micro-camere, i fratelli, rendono pubblici gli affari dei truffatori trasformandosi in due improbabili "eroi a pagamento".

Svelato il teaser de I peggiori, commedia diretta a interpretata da Vincenzo Alfieri. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano e da Warner Bros. Entertainment Italia, I peggiori uscirà nelle sale il 18 maggio.

A Napoli lo si potrà vedere in anteprima al Comicon, manifestazione che si terrà dal 28 aprile al 1 maggio. Il film sarà proiettato sabato 29 aprile, ore 12:00, all'Auditorium CartooNa della Mostra d'Oltremare. Al termine della proiezione, il pubblico in sala potrà partecipare al meet & greet con il cast.

