I Mercenari 4, Sylvester Stallone: "Offriremo qualcosa di diverso ai fan"

Sylvester Stallone ha svelato qualche nuovo dettaglio sul quarto film de I mercenari - The Expendables, il franchise che ha riunito sul grande schermo alcune grandi star del cinema action.

In un post condiviso su Facebook l'attore ha dichiarato: "Faremo il nostro meglio ma penso che abbiamo un atteggiamento grandioso nei confronti del progetto. Abbiamo avuto idee fantastiche. Penso che tutti si aspettino qualcosa di diverso e sarà quello che offriremo agli spettatori".

Nei lungometraggi Stallone ha la parte di Barney Ross: il leader di un team di mercenari. Hanno fatto parte del cast anche Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Terry Crews e Arnold Schwarzenegger.

Nel frattempo Stallone è al centro di qualche polemica da parte dei suoi fan a causa dell'amicizia con Donald Trump, con cui ha trascorso anche il Capodanno. Le immagini che lo ritraggono accanto al prossimo Presidente degli Stati Uniti hanno infatti portato alcune persone persino a dichiarare che Sylvester sarebbe un traditore della patria perché sostiene pubblicamente un predatore sessuale dalle idee criminali.

La star del cinema, qualche mese fa, aveva dovuto smentire ufficialmente le voci che sostenevano Trump gli avesse affidato un importante ruolo governativo in campo artistico. Stallone, in quell'occasione, aveva dichiarato che considera più importante sostenere i veterani dell'esercito con iniziative in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle difficoltà che devono superare gli ex militari una volta ritornati in patria.

