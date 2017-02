Hook: l'interprete di Rufio chiede l'aiuto dei fan per realizzare il prequel

Dante Basco ha lanciato online su Kickstarter una campagna di crowdfunding per finanziare la realizzazione di un prequel di Hook - Capitan Uncino. L'attore, nel film originale, aveva la parte di Rufio e il progetto racconterà come il giovane sia diventato il leader dei Bimbi sperduti nel periodo che precede il ritorno di Peter Pan sull'Isola che non c'è.

Il cortometraggio si intitolerà Bangarang e Basco spera di raccogliere 30.000 dollari per portare sugli schermi la storia dell'organo Roofus.

La sinossi spiega: Roofus è un tredicenne destinato a grandi cose. Dopo che sua madre è obbligata a metterlo in un orfanotrofio, lui e i suoi migliori amici - un ragazzino giamaicano chiamato Juliani e una ragazzina di nome Ella di che è una vera forza della natura - trovano un modo per sfuggire al proprio destino, trovare il suo pensiero felice e aiutarlo a realizzarsi.

In poche ore la campagna ha già incassato 21mila dollari e sembra destinata a raggiungere presto il suo obiettivo.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Hook: l'interprete di Rufio chiede l'aiuto dei...