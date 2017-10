Julia Roberts compie 50 anni: su Sky una serata dedicata ai suoi film.

Patrizio Marino

In occasione del 50° compleanno della star di Hollywood e premio Oscar Julia Roberts, da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre Sky Cinema Hits (canale 304) propone, in prima e in seconda serata, la programmazione speciale BUON COMPLEANNO JULIA ROBERTS, con le pellicole memorabili che hanno segnato il successo dell'attrice. Sabato 28 e domenica 29 l'appuntamento è con la maratona di 48 ore, dalle 6 del mattino. Da giovedì 26 ottobre la programmazione dedicata è disponibile anche su Sky On Demand.

Si comincia lunedì 23 ottobre alle 21.15 con il film d'esordio Mystic Pizza, la pellicola diretta da Daniel Petrie che racconta le vicende amorose di tre amiche, cameriere del "Mystic Pizza". Si continua, in seconda serata, con Il matrimonio del mio migliore amico, la commedia romantica diretta da P.J. Hogan con Dermot Mulroney e Cameron Diaz.

Martedì 24 ottobre alle 21.15 si prosegue con The Mexican - Amore senza la sicura, il road movie diretto da Gore Verbinski con Brad Pitt in cui Julia Roberts veste i panni della fidanzata di Jerry Welbach (Brad Pitt), un giovane ricattato da un boss mafioso e costretto a recuperare un'antica pistola chiamata The Mexican. In seconda serata si continua con la pellicola cult, candidata a 5 premi Oscar, Erin Brockovich - Forte come la verità, diretta da Steven Soderbergh con Aaron Eckhart.

La programmazione dedicata alla star di Hollywood prosegue mercoledì 25 ottobre alle 21.15 con Mother's Day, il film diretto da Garry Marshall con Jennifer Aniston e Kate Hudson e si continua conMoney Monster - L'altra faccia del denaro, la pellicola che vede alla regia Jodie Foster.

Giovedì 26 ottobre, in prima serata, sarà la volta di Corruption Empire. Nella morsa del potere, il thriller diretto da Matt Penn, che vede l'attrice vestire i panni di una scomoda testimone di un omicidio. A seguire andrà in onda The Normal Heart, il film diretto da Ryan Murphy, basato sull'omonima opera teatrale.

La settimana di programmazione dedicata all'attrice di Hollywood continua venerdì 27 ottobre alle 21.15 con I perfetti innamorati, la commedia diretta da Joe Roth, con Catherine Zeta-Jones e John Cusack, e a seguire Hook - Capitan Uncino, il fantasy diretto dal premio Oscar Steven Spielberg.

Anche il weekend sarà dedicato alla star hollywoodiana: sabato 28 e domenica 29 ottobre in programma una maratona dedicata di 48 ore con tutti i film proposti durante la settimana, ai quali si aggiungono Mona Lisa Smile, Confessioni di una mente pericolosa e Il segreto dei suoi occhi.

La programmazione BUON COMPLEANNO JULIA ROBERTS è disponibile su Sky On Demand da giovedì 26 ottobre.

