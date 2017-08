Han Solo: svelato il nome del personaggio di Emilia Clarke?

Prima di essere tagliato dallo spinoff Han Solo: A Star Wars Story, Michael K. Williams avrebbe reso un servigio ai fan della saga di Star Wars desiderosi di apprendere nuovi dettagli sul film, in particolare sul misterioso ruolo affidato a Emilia Clarke.

Nel corso di un'intervista a Vanity Fair, Michael K. Williams si sarebbe lasciato sfuggire parte del nome del personaggio della Clarke, Kira. Descrivendo il proprio ruolo, ora tagliato, l'attore aveva spiegato che avrebbe avuto la funzione di creare un legame "tra Han Solo e il personaggio di Emilia, Kira".

Alcune foto rubate dal set mostravano la Clarke in un abito bianco molto simile a quello indossato dalla Principessa Leia. Possibile che Kira sia una nobile? Questa ipotesi stonerebbe con i rumor circolati che volevano la Clarke nel ruolo della fidanzata di Han Solo, ma non si può mai sapere di chi ci innamoreremo.

MakingStarWars.net avrebbe invece ipotizzato che il nome corretto del personaggio di Emilia Clarke sia 'Kura' e non Kira. Kura, per altro, è un modello di lettino dell'IKEA, quindi per il momento auspichiamo che Kira sia la versione corretta in attesa di nuove conferme.

Nel cast di Han Solo: A Star Wars Story troviamo anche Thandie Newton, Woody Harrelson, Donald Glover nei panni di Lando Calrissian e Alden Ehrenreich in quelli di Han Solo. Il film uscirà a Maggio 2018.

