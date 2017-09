Han Solo: Ron Howard svela la Rotta di Kessel in una nuova foto

Grazie ai tweet di Ron Howard, abbiamo appreso la notizia della presenza di Paul Bettany nel cast dello spinoff Han Solo: A Star Wars Story, attualmente in lavorazione.

Oggi Howard ha diffuso su Twitter una nuova misteriosa foto che potrebbe ritrarre l'ingresso della Rotta di Kessel. Nella foto vediamo l'ingresso di una specie di cava stellare con la scritta "Spicey?" Come i fan di Star Wars ben sanno, Han Solo è molto orgoglioso del fatto di aver fatto volare il Millennium Falcon attraverso la celebre Rotta di Kessel Run in meno di 12 parsec. La Rotta in questione sarebbe una via iperspaziale usata dai contrabbandieri per sottrarre le merci dalle miniere di Kessel. Han Solo infranse il record di velocità nel percorrere questa via.

Nel cast di Han Solo: A Star Wars Story troviamo anche Thandie Newton, Woody Harrelson, Donald Glover nei panni di Lando Calrissian e Alden Ehrenreich in quelli di Han Solo. Il film uscirà a Maggio 2018.

