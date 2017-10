Han Solo: Ron Howard mostrerà il pianeta Corellia nello spin-off!

Ron Howard ha fatto sapere ai fan che in Han Solo: A Star Wars Story finalmente si vedrà Corellia, il pianeta d'origine del personaggio portato al successo da Harrison Ford. Il film esplorerà gli anni della gioventù di Solo, prima dell'incontro fatidico con Obi-Wan Kenobi e Luke Skywalker in Guerre stellari. Lucasfilm sta lavorando a tempo pieno sul progetto, che dovrebbe arrivare nelle sale nel maggio 2018, dopo la rottura con i registi Phil Lord e Chris Miller. Howard si sta occupando delle ultime settimane di riprese e di qualche reshoot, e nel suo ultimo post Twitter, il regista di Apollo 13 ha confermato la presenza del pianeta Corellia:

Those #Corellian nights get a little chilly. Screenwriter @JonKasdan and I try to keep warm #UntitledHanSoloMovie pic.twitter.com/3FnUnY8dxo